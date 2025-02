Zanetti: "Atalanta fantastica, noi concentrati su obiettivo salvezza"

"Rimaniamo concentrati sull'obiettivo. I ragazzi si stanno comportando da squadra e questo è l'antidoto per le problematiche. Il ciclo di partite è di livello altissimo, dobbiamo pensare gara per gara con la mentalità giusta, che possiamo giocarcela con tutti e portare a casa dei punti. Dobbiamo crederci, fermo restando la forza degli avversari. Dobbiamo continuare a dimostrare che siamo una squadra, con il nostro obiettivo fisso in testa". Così il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l'Atalanta. "È una squadra fantastica e non voglio dire altro. Noi dobbiamo continuare a essere una squadra, quello che non siamo stati all'andata. Se oggi abbiamo questi punti è anche per partite che come queste che ci hanno aperto gli occhi, come contro Atalanta e Inter, che ci hanno fatto andare più nello specifico nelle nostre qualità e difetti, ci hanno fatto aprire gli occhi per migliorare. Ora siamo in linea perfetta per l'obiettivo e gara per gara non dobbiamo perdere fiducia e rimanere ludici, ogni partita vogliamo dimostrare di essere una squadra che c'è - ha aggiunto - Se può caricarci rivedere la partita d'andata (finita 6-1, ndr)? Preferisco di no, perché superarla è stata dura. Nel calcio succedono anche queste giornate anche se non dovrebbero, la bravura sta nell'andare avanti. Dobbiamo rimanere nel trend positivo, cercando di fare una grande partita, dando il massimo, correndo tanto avanti e indietro, difendendo bene a sfruttando le occasioni che avremo. Nessuno singolo può darci punti ma solo il collettivo, la squadra. L'energia è la cosa più importante".