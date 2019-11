Youth League, tracollo Inter a Praga: lo Slavia vince 4-1, si complica il passaggio agli ottavi

YOUTH LEAGUE

L'Inter spreca la chance di passare agli ottavi di Youth League: lo Slavia Praga trionfa 4-1 in rimonta e rimanda ogni discorso di qualificazione tra le migliori 16. Fonseca illude la squadra di Madonna con un rimpallo fortunato (29'), poi si scatena João Felipe con una tripletta (31', 41' e 48'), mentre il poker ceco è siglato da Červ (53'). Nerazzurri a nove punti nel gruppo F insieme allo Slavia, con il vantaggio degli scontri diretti (all'andata finì 4-0 per l'Inter). Youth League, Slavia-Praga Inter 4-1





L'Inter spreca la chance di passare agli ottavi di Youth League: lo Slavia Praga trionfa 4-1 in rimonta e rimanda ogni discorso di qualificazione tra le migliori 16. Fonseca illude la squadra di Madonna con un rimpallo fortunato (29'), poi si scatena João Felipe con una tripletta (31', 41' e 48'), mentre il poker ceco è siglato da Červ (53'). Nerazzurri a nove punti nel gruppo F insieme allo Slavia, con il vantaggio degli scontri diretti.











Ultime gallery Vedi tutte

SLAVIA PRAGA-INTER 4-1

João Felipe Silva Estevam Aguiar. Questo è il nome completo del brasiliano classe 2001, appena diventato l'incubo di Armando Madonna e della difesa dell'Inter. L'allenatore dei nerazzurri sapeva che questa partita di Youth League avrebbe potuto dargli la matematica certezza di un posto al sole tra le migliori 16 in Europa, perciò si affida al 3-5-2, confermando Kinkoue, Ntube e Pirola davanti a Pozzer, preferito a Stankovic in porta. Tornano dal primo minuto Agoumé, Fonseca e Oristanio, ed è proprio quest'ultimo a seminare il panico tra la difesa ceca: ha tre occasioni da gol, svanite per sfortuna e imprecisione. Ci pensa il portiere avversario Surovčík a regalare il vantaggio all'Inter, con un rinvio infelice che colpisce Fonseca (29'): il pallone si insacca in rete e al figlio di Daniel, ex attaccante della Serie A anni '90, non sembra vero esultare per un 1-0 comunque meritato. Invece di affondare il colpo, l'Inter arretra il baricentro e rende il regalo allo Slavia: Kinkoue liscia un pallone facile, si inserisce João Felipe che al 31' apre il suo show. Che continua dieci minuti più tardi, con un'azione personale partita dalla sinistra e chiusa con un destro sul primo palo. All'intervallo è 2-1 per i cechi, anche perché a Pirola viene annullato un gol per fallo di mano. Ma passano solo tre minuti per il tris. Segna ancora João Felipe, stavolta con una punizione telecomandata all'incrocio. Madonna tenta il tutto per tutto inserendo Persyn, Burgio e Vergani, ma i tre fanno appena in tempo a guardare Červ (53') partire palla al piede e infilare un Pozzer non esente da colpe. Il resto della partita è puro controllo dello Slavia, che prende anche una traversa. L'Inter non va oltre le iniziative di Gnonto e Vergani e perde malamente per 4-1. I nerazzurri restano fermi a nove punti nel girone, raggiunti proprio dai cechi, che però, avendo perso 4-0 all'andata, restano dietro negli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti.

CLASSIFICA GRUPPO F: Inter, Slavia Praga e Borussia Dortmund 9 punti, Barcellona 3

LIVERPOOL-NAPOLI 7-0

CLASSIFICA GRUPPO E: Liverpool e Salisburgo 10 punti, Genk 7 Napoli 1

Youth League, Liverpool-Napoli 7-0 twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter Disastro azzurro nella quinta partita di Youth League: il Napoli perde a Liverpool 7-0, quarta sconfitta e ancora ultimo posto matematico nel girone E con un solo punto.





twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter Ultime gallery Vedi tutte