Youth League, ottavi: la Dinamo Zagabria elimina il Bayern, tedeschi fuori ai rigori

OTTAVI DI FINALE

Colpaccio della Dinamo Zagabria negli ottavi di Youth League: a Monaco di Baviera i croati battono per 8-7 i padroni di casa del Bayern dopo i calci dii rigori e volano ai quarti, dove troveranno il Benfica. Dagli 11 metri decide l'errore di Rhein per i tedeschi, mentre non sbaglia Hrvoj. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2: doppio vantaggio croato con Krizmanić (2') e Karrica (28'), rimonta bavarese con Dajaku (36') e l'autogol di Gvardiol (87').

BAYERN MONACO-DINAMO ZAGABRIA 7-8 d.c.r. (tempi regolamentari: 2-2)

La sfida tra Bayern e Dinamo rischiava di essere una promessa non mantenuta, perché a 45' intensi è seguita una mezz'ora giocata a ritmi bassi, come se ai croati fosse venuto il braccino e i bavaresi fossero frastornati dal possesso ospite. Invece il finale redime il secondo tempo con il 2-2 e lo spettacolo dei rigori. Andando con ordine, la Dinamo Zagabria (avversaria dell'Atalanta nei gironi) fa valere un ottimo tasso tecnico dalla cintola in su andando subito in vantaggio con un inserimento vincente di Krizmanić (2'). Molto bene gli ospiti nelle uscite dal basso, Šipoš è il terminale offensivo ideale di un 4-1-4-1 in cui si inseriscono anche Julardžija (un classico 10) e le ali Janković e Karrica. È proprio quest'ultimo a finalizzare un contropiede (28') favorito da Šipoš, che si abbassa per iniziare l'azione e infine fa la sponda per il 2-0 dell'albanese da pochi passi. Il Bayern non sta a guardare e accorcia le distanze con Dajaku (36'), bravo ad approfittare di una dormita dei croati su calcio d'angolo: il gol è meritato,

Josipović in precedenza aveva dovuto fare gli straordinari su Musiala, Tillman e Batista Meier. A inizio ripresa Šipoš si mangia un gol clamoroso a porta vuota: l'errore dell'attaccante, che poi uscirà per uno scontro con il portiere bavarese Schneller, e quello al 78' di Godoy rischiano di costare carissimo, perché il Bayern trova il 2-2 su una sfortunata autorete di Gvardiol (87'), dopo che Josipović aveva salvato a mano aperta su Tillman. Si decide ai rigori: sembra fatta per i bavaresi, avanti 3-1, ma si va a oltranza dopo il cucchiaio di Julardžija, la conclusione altissima di Dajaku e il gol di Krizmanić. Decide l'errore di Rhein, seguito dal gol di Hrvoj. Per il Bayern continua la maledizione degli ottavi di Youth League, mentre i croati pareggiano il loro miglior risultato di sempre in Europa.