Youth League, la corsa della Juve si ferma in semifinale: fatali i rigori col Benfica

Si ferma in semifinale la corsa della Juventus in Youth League. A Nyon i bianconeri sono stati sconfitti dal Benfica al termine di una partita dalla tante emozioni, decisa solo ai calci di rigore. Dominio portoghese in avvio con le reti di Neto al 3' e di Semedo al 10'. Poi il portiere Soares compie un intervento folle su Mulazzi e viene espulso al 35'. Nella ripresa la Juve prova a far valere la superiorità numerica e trova subito il gol con Chibozo al 6', mentre il pareggio arriva al 28' con Turricchia. Dal dischetto, però, è decisivo l'errore di Soulé all'ultimo tiro: finisce 6-5.