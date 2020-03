Youth League: in diretta Atalanta e Juventus

Mentre il coronavirus mette a rischio la Serie A e, in prospettiva, altri eventi calcistici e non, sul canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it prosegue l’appuntamento con la Uefa Youth League 2019/20. Martedì 10 e mercoledì 11 marzo, la rete diretta da Marco Costa trasmette in esclusiva in chiaro, due ottavi di finale delle squadre italiane ancora in corsa: Atalanta-Lione (in diretta) e Juventus-Real Madrid (in diretta).