Youth League, i quarti di finale su Canale 20 e Sportmediaset.it

La Youth League entra nel vivo con i quarti di finale: oggi i primi due, Midtjylland-Ajax e Dinamo Zagabria-Benfica, in esclusiva in chiaro, sul canale “20” e su “Sportmediaset.it”. La rete diretta da Marco Costa trasmetterà i quattro match della Champions dei giovani, domani l’unico team italiano rimasto in corsa, l’Inter, che affronta il Real Madrid. Le sfide sono anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.