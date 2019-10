Youth League, anche l'Inter scopre il fenomeno Moukoko 

YOUTH LEAGUE

Ha solo 14 anni, ma vanta già 50 gol in 28 partite. Stiamo parlando di Youssoufa Moukoko, giovane talento del Borussia Dortmund, destinato a diventare un grande attaccante. Arruolato nell'Under 19 della squadra giallonera, Moukoko sta stupendo tutti a suon di gol. Il club tedesco pensa già a quando debutterà con la prima squadra, anche se dovrà passare ancora del tempo: per regolamento della Bundesliga, infatti, l'attaccante dovrà avere 16 anni compiuti, e Moukoko ne compirà solo 15 il 20 novembre. Borussia Dortmund, il baby Moukoko segna 6 gol con l'Under 19 Getty Images

Moukoko nasce nella capitale del Camerun, Yaounde, e poco si sa delle sue prime esperienze calcistiche. Dopo essere stato portato in Germania da suo padre, Joseph, entra nell'accademia di St. Pauli all'età di 10 anni, attirando l'attenzione di tutti. Il talento e la fisicità di Moukoko smentiscono la sua età ed è promosso alla squadra Under 15, dove mette a segno 23 gol in 13 partite.

Grandi club europei iniziano a manifestare interesse per il giovane talento, tra cui il Manchester United, ma alla fine nel 2016, dopo aver ottenuto la cittadinanza tedesca, il giovane talento approda tra le fila del Borussia Dortmund. "Ovviamente abbiamo provato di tutto per tenerlo, ma con l'arrivo dei grandi club non siamo riusciti a tenere il passo con il suo talento", afferma l'ex direttore sportivo del St. Pauli, Thomas Meggle.

Le domande sull'età continuano, ma Moukoko continua a lavorare e soprattutto a segnare: 40 reti in 28 partite con gli Under 17 di Dortmund. Da qui la promozioni in Under 19, dove l'attaccante sta facendo bene: 6 reti per lui all'esordio contro il Wuppertaler e prima rete in Youth League contro l'Inter.

La Nike però ha intuito che si tratta di un talento eccezionale e nei mesi scorsi gli ha fatto sottoscrivere un contratto decennale attraverso il quale Moukoko guadagnerà fino a 10 milioni totali. Moukoko dunque non si ferma mai, né in campo né fuori.