L'Uefa ha deciso: cancellata la Youth League 2021

UFFICIALE

Decisione ufficiale del comitato Esecutivo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia

L'edizione 2020/21 della UEFA Youth League non si terrà a causa delle nuove restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato l'Uefa ufficializzando la decisione di cancellare la competizione per quest'anno. Il torneo europeo dedicato ai giovani talenti dei vivai dei club più importanti d'Europa sarebbe dovuto iniziare nel primo weekend di marzo, ma la situazione ha costretto gli organizzatori a fare un passo indietro per tutelare la salute dei calciatori. Getty Images

"Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di cancellare l'edizione 2020/21 della UEFA Youth League a causa della pandemia di Covid-19 e dei suoi effetti sullo svolgimento delle competizioni", si legge nel comunicato dell'Uefa. Per limitare i rischi, in un primo momento era stata apportata una modifica al regolamento, saltando la fase a gironi e partendo subito con le fasi a eliminazione diretta in gara secca. Le nuove misure imposte di recente dalle autorità sanitarie e i tempi molto stretti però hanno complicato i programmi dell'Uefa, facendo saltare tutto.