YOUTH LEAGUE: TOPALOVIC LANCIA L'INTER IN TESTA, OK MILAN E ATALANTA

Continua la marcia perfetta dell'Inter in Youth League. I nerazzurri hanno sconfitto 3-2 in rimonta il Lipsia e rimangono in vetta alla classifica a punteggio pieno. Le reti sono state di Spinacce su calcio di rigore e dello sloveno Topalovic (doppietta). Il Milan ha battuto per 3-2 lo Slovan Bratislava in trasferta, mentre l'Atalanta ha sconfitto con un perentorio 4-2 gli svizzeri dello Young Boys. In classifica, Atalanta quarta con 12 punti, la prima vittoria consente al Milan di riavvicinarsi alla zona playoff.