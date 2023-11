Youth League, il Milan strapazza il Dortmund: 4-1 e qualificazione agli ottavi per gli uomini di Abate

© Getty Images

Il Milan di Ignazio Abate, orfano di Francesco Camarda squalificato e aggregato alla prima squadra rossonera, si disfa del Borussia Dortmund in rimonta e conquista il pass per gli ottavi di finale di Youth League. Vittoria per 4-1 per i rossoneri che, dopo essere andati sotto al 4' col gol di Rijkhoff, si sono affidati al talento del talentino Filippo Scotti che con una doppietta in 3', dal 28' al 31', ribalta il match pareggiato prima da Zeroli (23') e chiuso al 39' da Sia. Successo, come detto, che permette agli uomini di Abate di staccare il pass qualificazione con una giornata d'anticipo e assicura ai rossoneri il primo posto in classifica nel gruppo F di Youth League.