Youth League, l’Inter batte il Rennes e vola ai quarti

YOUTH LEAGUE

L’Inter conferma le proprie ambizioni europee anche a livello giovanile, nella fase finale di Youth League a Nyon. La Primavera allenata da Armando Madonna batte 1-0 il Rennes e va ai quarti: a risolvere un match complicato è il colpo di testa vincente di Casadei al 77’. Ora i nerazzurri attendono la vincente dell’altro ottavo rinviato causa Covid a marzo, quello tra Juventus e Real Madrid (calcio d’inizio alle 18).

INTER-RENNES 1-0

Dopo l’approdo in semifinale di Europa League della prima squadra, arriva quello ai quarti di Youth League della Primavera. È un’Inter sempre più europea quella dell’estate 2020, anche se la sfida contro il Rennes si rivela per i ragazzi allenati da Armando Madonna tutt’altro che semplice. Nella prima frazione di gioco le due squadre in campo fanno grande fatica ad impostare trame interessanti: capita piuttosto spesso, anzi, che il pallone torni ai due portieri, Pozzer e Damergy, per l’incapacità sia dei nerazzurri sia dei francesi di trovare spazi. Si registra solo un’occasione nel complesso, capitata al 43' sui piedi di Schirò, che trova però la pronta respinta del portiere. Nella ripresa i nerazzurri hanno il controllo dal punto di vista del possesso palla, ma è il Rennes, in una delle rare sortite offensive, a spaventarli al 64’: è splendida, però, la deviazione di Pozzer che costringe il pallone calciato dalla distanza da Ugochukwu a stamparsi contro la traversa. Nei minuti successivi ogni velleità offensiva sembra spegnersi di fronte alla stanchezza delle due squadre, ma l’Inter fa uno sforzo in più e passa al 77’: bellissimo il cross dalla sinistra di Vezzoni, ancor più bello il colpo di testa di Cesare Casadei, entrato a inizio ripresa, che insacca la rete decisiva. Finale in apnea per i nerazzurri: Mathys Tel sfiora la rete del pareggio all’ultimo secondo, ma la palla calciata dal giovane francese colpisce l’incrocio dei pali e l'Inter può esultare per il passaggio ai quarti di finale.