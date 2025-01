West Ham, Antonio lascia l'ospedale: "Grato di essere vivo"

L'attaccante del West Ham Michail Antonio ha inviato un messaggio ai tifosi del club di Premier League dopo essere stato dimesso dall'ospedale, mentre continua il suo recupero dopo l'incidente stradale di inizio dicembre. "Felice anno nuovo - e tornerò presto in campo", ha scritto Antonio in un messaggio pubblicato dal club sul sito ufficiale. Il 34enne giamaicano ha dovuto subire un intervento chirurgico per una frattura all'arto inferiore dopo un incidente fuori Londra il 7 dicembre e si prevede che dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Antonio ha dichiarato: "Quest'anno so esattamente di cosa sono grato: di essere vivo".