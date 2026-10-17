Wanda "svende" la maglia di Icardi online, la frecciata all’ex marito diventa virale

Mauro Icardi ha brindato al divorzio, Wanda Nara si è rimessa in forma con una dieta da record e tra i due continuano a volare gli stracci, soprattutto via social. L’ultima provocazione di questa telenovela argentina senza fine arriva dal profilo Instagram di Wanda, tramite il quale la donna ha informato i suoi follower di aver messo in vendita sul suo shop online una vecchia maglia dell’Argentina di Mauro Icardi. O sarebbe meglio dire ‘messa in svendita’ visto che Wanda chiede solo 20mila pesos, ma quello che ha attirato l’attenzione del web e ha reso virale il post è la descrizione con cui Wanda ha messo l'articolo in vendita: “Maglia originale di ex giocatore”…