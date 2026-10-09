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Icardi brinda al divorzio, il Tribunale respinge le richieste di Wanda: "Può mantenersi da sola"

Alla showgirl negato l'assegno di mantenimento di 250 mila euro e quello di divorzio da 100 mila

09 Ott 2026 - 13:02
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Mauro Icardi festeggia: "Ci sono motivi per brindare". I motivi sono il divorzio ufficiale da Wanda Nara, sancito dal Tribunale di Milano, e una sentenza che respinge al mittente le richieste avanzate dalla showgirl e madre delle sue due figlie: niente assegno da 100 mila euro al mese per il divorzio, niente assegno di mantenimento di 250 mila euro mensili in quanto "i suoi guadagni e il suo patrimonio sono sufficienti per sostenersi economicamente".

Nessuna prova, come sostenuto da Wanda Nara, che la donna abbia sacrificato la sua carriera durante il matrimonio. "L'assunto non è stato provato" e anzi, al contrario, "si ritiene che la notorietà della Nara sarebbe derivata proprio dal matrimonio con Icardi, all'epoca giocatore e capitano dell'Inter e quindi molto famoso in Italia". I giudici hanno ripercorso anche l’attività professionale di Wanda Nara durante il matrimonio: "Nessun sacrificio professionale è stato posto in essere dalla Nara che debba essere qui compensato". "Oggi celebro questa sentenza e l'inizio di una nuova tappa", ha scritto l'attaccante sui social. Tra i due ex la battaglia legale è arrivata alla fine. Quella sui social è destinata a continuare...

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