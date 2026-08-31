Vlahovic si sblocca con 3 gol: il Besiktas di Italiano stende il Corum 6-2

Il Besiktas di Italiano e di Miretti, che ha debuttato stasera nella squadra turca, ha superato in campionato il Corum nella terza giornata di Super Lig. Il mattatore dell'incontro, disputato al Besiktas Park di Istanbul e terminato 6-2 a favore dei padroni di casa, è stato senza dubbio Dusan Vlahovic, autore di una sontuosa tripletta e finalmente capace di sbloccarsi in maglia bianconera. Per l'ex attaccante della Juve, finora, si contano così quattro presenze e tre reti agli ordini del suo nuovo allenatore Vincenzo Italiano.