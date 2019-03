Viterbo, ricoverato Matuzalem: è in stato confusionale

26/03/2019

Francelino Matuzalem è stato ricoverato in stato confusionale all'ospedale Belcolle di Viterbo. Ex giocatore di Lazio, Napoli, Bologna, Genoa e Piacenza, secondo quanto riporta viterbonews24.it, l'ex centrocampista brasiliano è arrivato in ambulanza nella struttura sanitaria nella giornata di venerdì, ma se ne ha avuto notizia soltanto nelle ultime ore. Ancora sconosciute, al momento, le cause del suo stato di salute.