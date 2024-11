VIOLENZA DI GENERE, CORSI: "USARE CALCIO PER VEICOLARE MESSAGGI"

"Il calcio è un veicolo importante per trasmettere un messaggio forte e tenere alta l'attenzione su un tema serio e delicato come quello della violenza contro le donne. È fondamentale educare, fare squadra tutti insieme e dare un rosso ad ogni forma di sopruso e prevaricazione, sia essa fisica o psicologica. Con questa campagna vogliamo ribadire il nostro no alla violenza contro le donne e dare un segnale concreto su una tematica che, purtroppo, ancora oggi rappresenta una tremenda realtà". Lo ha detto Rebecca Corsi, ad e vicepresidente dell'Empoli. Ieri la formazione azzurra è scesa in campo contro l'Udinese con una patch speciale sulla maglia e un segno rosso sulla faccia in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Le maglie saranno poi messe all'asta su Memorabid, con il ricavato che sarà utile alla onlus Empoli For Charity per finanziare progetti in favore delle donne.