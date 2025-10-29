Logo SportMediaset

Calcio

Vinícius dopo il Clasico: "Chiedo scusa a tutti"

29 Ott 2025 - 14:06
© IPA

Dopo la sostituzione nel Clasico vinto dal Real Madrid per 2-1, Vinícius Jr è finito alla cronaca più per la sfuriata al cambio e per la bufera post partita che per le su giocate nei 90 minuti. Oggi il brasiliano si è voluto scusare con tutti, pubblicando un lungo messaggio sul proprio account X: "Oggi desidero scusarmi con tutti i tifosi del Real Madrid per la mia reazione alla sostituzione durante il Clásico. Come ho già fatto di persona durante l'allenamento di oggi, desidero scusarmi nuovamente con i miei compagni, il club e il presidente. A volte la passione ha la meglio su di me perché voglio sempre vincere e aiutare la mia squadra. Il mio carattere competitivo nasce dall'amore che provo per questo club e per tutto ciò che rappresenta. Prometto di continuare a lottare ogni secondo per il bene del Real Madrid, come ho fatto dal primo giorno"

Calcio ora per ora
14:06
Vinícius dopo il Clasico: "Chiedo scusa a tutti"
13:30
Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda? Capita di sbagliare"
12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"