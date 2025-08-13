Villarreal-Barça a Miami, Unai Simon: "Irrispettoso per i tifosi"

Unai Simon, portiere dell'Athletic Bilbao e della nazionale spagnola, ha parlato della possibilità di portare Villarreal-Barcellona, èartita valida per la Liga, a Miami. Uno scenario che non lo entusiasma: "Il calcio è fatto di tifosi, di tesserati, di persone che ci hanno portato dove siamo. Se non fosse per loro, il calcio non esisterebbe. Se fosse il turno dell'Athletic Club di andare a Miami... non lo vedrei fattibile, anche se pagassero un biglietto ci sono molti tifosi che non possono viaggiare, gente che viene a San Mamés con il bastone. È una giornata sprecata, non vedono la loro squadra. È irrispettoso nei confronti dei tifosi. Penso che sarebbe sbagliato per l'Athletic Club ma anche altrove".