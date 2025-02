Viareggio Cup, finale torna allo stadio dei Pini

La finale della 75/a Viareggio Cup si giocherà allo stadio dei Pini di Viareggio (Lucca). Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Del Ghingaro in occasione del sorteggio dei gironi del torneo maschile (in programma dal 17 al 31 marzo) e femminile (17-21 marzo). L'impianto, chiuso dal 2018, si presenterà completamente rinnovato. "I lavori stanno andando avanti di buona lena, stiamo rispettando l'impegno preso. L'inaugurazione si terrà in primavera con un grande evento che unirà sport, tradizione e memoria", le parole del primo cittadino. "Finalmente il torneo torna nella sua casa: per me questo è un sogno che si realizza", il commento di Alessandro Palagi, presidente del Centro giovani calciatori, la società organizzatrice della manifestazione. Un annuncio che arriva nel giorno dei sorteggi: per il tabellone maschile al via 24 squadre Under 18, suddivise in sei gironi, con la partita inaugurale che verrà disputata allo stadio Ferracci di Torre del Lago; gli organizzatori sperano di avere per la lettura del giuramento il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove. 14 le formazioni straniere da Australia, Grecia, Spagna, Brasile, Ucraina, Serbia, Usa, Nigeria, Ghana e Senegal; anche se mancherà la vincitrice dell'anno scorso il Beyond Limits (Nigeria). 10 le squadre italiane fra queste Rappresentativa di serie D, Fiorentina Sampdoria, Sassuolo e Torino. Questi i sei raggruppamenti. Girone 1: Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Imolese, Mavlon (Nigeria). Girone 2: Genoa, Internacional (Brasile), Perugia, Ijele (Nigeria). Girone 3: Sassuolo, Apia Leichhardt (Australia), Casarano, Magic Stars (Nigeria). Girone 4: Torino, Asteras Aktor (Grecia), Pontedera, Ojodu City (Nigeria). Girone 5: Sampdoria, Jóvenes Promesas (Spagna), Westchester United (Stati Uniti), Berekum Chelsea (Ghana). Girone 6: Rappresentativa Serie D, Rukh (Ucraina), Uyss New York (Stati Uniti), Olympique Thiessois (Senegal). Dal 17 al 21 marzo si svolgerà anche la sesta edizione della Women's Viareggio Cup con sei squadre: Livorno, Milan (campione in carica), Rappresentativa di serie D, Spal,Juventus, Westchester United (Usa).