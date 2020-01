Vialli mostra i muscoli: "Nel 2020 riguadagnare forza fisica e mentale"

Gianluca Vialli sta continuando la lotta contro il tumore al pancreas e guarda al 2020 con positività. Il capodelegazione della Nazionale (aveva debuttato lo scorso 11 nobembre) ha postato su Instagram una foto in cui mette in mostra i muscoli spiegando i buoni propositi per il nuovo anno: "Voglio riguadagnare sia la forza fisica che quella mentale. E vorrei ispirare le persone!" accompagnata da una frase dell'autrice Melody Beattie ("Il nuovo anno è davanti a noi come un capitolo di un libro che attende di essere scritto. Possiamo aiutare a scrivere quella storia dandoci degli obiettivi".