Verso Juventus-Napoli: Allegri blindato allo Stadium, Mazzarri cerca l'anima azzurra

VERSO JUVE-NAPOLI

Chiesa e Vlahovic vs Osimhen e Kvara: parata di stelle allo Stadium nel big match di Serie A

Juventus contro Napoli non è mai una partita come le altre. Non può esserlo, per i trascorsi storici ma anche per il recente passato che spesso ha fatto incrociare le vie di bianconeri e azzurri. La 15a giornata di Serie A si apre sotto i riflettori dello Stadium dove Juventus e Napoli cercano risposte dai rispettivi percorsi in campionato. I bianconeri vogliono restare in scia dell'Inter capolista che proprio nell'ultimo turno ha strapazzato - nel punteggio più che altro - proprio il Napoli di Mazzarri. La sfida di Torino, a detta dello stesso tecnico, dirà molto sul presente e il futuro dei campioni d'Italia.

COME ARRIVA LA JUVENTUS

Il pareggio contro l'Inter ha dato ancora più convinzione alla Juventus di Allegri, seconda forza del campionato con merito. I bianconeri potrebbero recuperare dal primo minuto Danilo in difesa, ma i dubbi di formazione per il tecnico sono tutti in attacco. L'abbondanza nelle retrovie e davanti è quasi una novità, mentre il centrocampo a cinque con Cambiaso dirottato a destra è ormai quasi una certezza.

La Juventus arriva a questa sfida con la forza di chi sa che vincendo potrebbe escludere del tutto il Napoli dalla lotta allo scudetto e probabilmente anche per il secondo posto. Lo sa pur consapevole di aver vinto solo una delle ultime sette sfide coi campani, non riuscendo a vincere in casa nelle ultime tre occasioni perdendo due volte. In casa però in questo campionato la Juventus è una macchina e ha ottenuto più punti di tutti, ben 17.

L'UOMO PIU' ATTESO IN CASA JUVE

Nel bene o nel male si parla sempre di lui: Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha sempre i riflettori puntati addosso e anche se l'intesa con Chiesa nel 3-5-2 di Allegri sta aumentando, sono ancora tanti i tifosi che storcono il naso. Nelle quattro partite da titolare giocate in casa però il serbo non ha mai tradito realizzando quattro gol, anche se contro il Napoli il bottino non è dei migliori per Vlahovic.

COME ARRIVA IL NAPOLI

Per il Napoli e i suoi tifosi la sfida contro la Juventus è una data da segnare sul calendario. Il momento è delicato e dopo il cambio in panchina da Garcia a Mazzarri il vero stravolgimento è stato nell'entusiasmo e nella serenità piuttosto che tattico o nei risultati.

Dopo la bella vittoria di Bergamo, gli Azzurri sono stati sconfitti sia dal Real Madrid che in casa contro l'Inter, meritandosi degli applausi certamente ma restando comunque senza punti in mano. Un trend da invertire per Mazzarri che proprio dallo Stadium aspetta una risposta convinta da parte della sua squadra a prescindere dalla classifica.

Il Napoli del resto il meglio di sé in questo campionato - dove sembra vivere di una maledizione al Maradona - lo ha dato lontano da casa, avendo conquistato ben 10 punti in più in trasferta (17) che in casa (7).

L'UOMO PIU' ATTESO IN CASA NAPOLI

Come sta Victor Osimhen? Kvaratskhelia riuscirà ad essere un fattore contro il bunker juventino? Queste sono alcune delle domande che i tifosi del Napoli si fanno, ma la chiave per Mazzarri potrebbe essere un'altra.

Quando vede la Juventus, infatti, Giacomo Raspadori si scatena e nei 306 minuti giocati in Serie A contro i bianconeri l'attaccante della Nazionale ha già segnato tre gol, compreso quello decisivo della scorsa stagione al 93'.