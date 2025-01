Verona, Zanetti: "Un punto importantissimo, prova di carattere"

Paolo Zanetti ha commentato così lo 0-0 tra il suo Verona e l'Udinese: "Far punti mi mette sempre di buon umore, questo è importantissimo, contro una squadra veramente forte e con una fisicità incredibile - le sue parole a Sky -. Era una partita che temevo, ma abbiamo portato a casa un punto di grande carattere. Abbiamo provato ad attaccarli alle spalle dietro i quinti, ma non era facile. Questo pareggio dà continuità di prestazione e di risultati. Porta inviolata? Dobbiamo crescere ancora e dobbiamo farlo da squadra, non possiamo fare a meno di un atteggiamento così, dobbiamo lottare su ogni campo e ultimamente lo stiamo facendo. Con la testa giusta e la voglia i punti si possono fare contro chiunque. Quando vedo che la squadra è centrata sono sereno".