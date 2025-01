Verona, Zanetti si rammarica: "Mancato il colpo del ko"

"Abbiamo fatto una gara ottima e abbiamo avuto un atteggiamento molto positivo, sia prima di prendere la rete, sia soprattutto come reazione a un risultato immeritato. Ci è mancato soltanto il colpo del ko perché quando abbiamo pareggiato è subentrata un po' di paura di subire una rete, ci siamo abbassati troppo e ci è mancata la rabbia che ci avrebbe permesso di conquistare i tre punti che avremmo meritato". E' quanto ha affermato Paolo Zanetti, in conferenza stampa, dopo il pareggio in rimonta del suo Verona a Venezia. "Questa gara aveva comunque un coefficiente di difficoltà enorme - ha aggiunto - e il pareggio ci permette di guardare con fiducia alle prossime gare. Avevamo anche delle defezioni, come squalifiche e infortuni. Ma siamo venuti a Venezia per vincere la gara ed è la cosa più positiva di oggi". "Era la prima volta che tornavo qui - ha concluso - e non nego di aver provato una certa emozione: quando si torna in un luogo dove si è stati bene, le sensazioni sono sempre piacevoli".