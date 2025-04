Verona, Zanetti: "Pagata l'unica sbavatura. Non siamo ancora salvi"

Paolo Zanetti, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde un certo rammarico per la sconfitta contro la Roma. "Abbiamo preso gol sull'unica sbavatura in una partita secondo me importante - ha spiegato l'allenatore del Verona -. Abbiamo giocato la partita con coraggio, ci è mancata la zampata importante. Quando lasci spazio a giocatori così, poi esce tutta la qualità". Sulla corsa salvezza: "Non siamo ancora salvi, dobbiamo restare sul pezzo. Abbiamo una partita in casa, dobbiamo chiudere i giochi e non sarà facile. Poi si parlerà di futuro, ma la cosa importante è la crescita dei ragazzi e dobbiamo finire in bellezza un piccolo capolavoro".