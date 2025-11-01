Logo SportMediaset

Calcio

Verona, trauma al ginocchio per Serdar: assente contro l'Inter

01 Nov 2025 - 11:34
Il Verona perde il suo capitano. Zanetti nella complessa sfida di domenica alle 12:30 contro l'Inter dovrà fare a meno di Suat Serdar: il centrocampista tedesco ha riportato un problema al ginocchio nell'ultima partita contro il Como in cui era anche andato in gol. Di seguito il bollettino medico rilasciato dal Verona: 

"Verona - Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Inter in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Hellas Verona"

