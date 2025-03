Verona, Tengstedt pronto per il Bologna

Il Verona si è allenato in mattinata a Peschiera in vista della gara interna di domenica all'ora di pranzo contro il Bologna. L'attaccante danese Tengstedt è pienamente recuperato e dopo la convocazione per la partita con la Juventus si candida a tornare in campo nel match con i felsinei. Dopo la squalifica Zanetti siederà nuovamente in panchina mentre si allungano i tempi di recupero di Serdar. Il centrocampista tedesco, che si è infortunato nella trasferta di Monza, dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, pertanto per la sfida salvezza al Bentegodi contro il Parma.