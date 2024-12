Verona, Tengstedt: "Avevamo voglia di vincerla"

Intervistato da Dazn Casper Tengstedt sorride ed esulta per la vittoria ottenuta contro il Bologna: "Oggi è una giornata da ricordare. Ho fatto gol e sfornato un assist mettendomi a disposizione dei compagni e questo mi rende felice. Non so perché dopo la superiorità numerica abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma credo che il Verona meriti comunque di essere elogiato perché abbiamo curato ogni dettaglio siamo venuti qui con la voglia di conquistare l'intera posta in palio".