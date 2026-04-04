Verona, Sammarco contro Guida: "Ci ha detto che ha sbagliato, però poi..."

04 Apr 2026 - 20:41
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"Abbiamo fatto un'ottima partita, con tante occasioni, bravo De Gea, meno precisi noi davanti. C'è da segnalare qualche errore dell'arbitro in occasione del gol della Fiorentina". Dopo il ko del Bentegodi Paolo Sammarco accusa l'arbitro Guida: "Ha fermato un'azione quando eravamo quasi in area avversaria e in più ha fatto riprendere da 15 metri più indietro, senza lasciare spazio alla giocata - ha detto il tecnico del Verona in conferenza stampa - Ci ha detto che ha sbagliato a fermare il gioco, poi però ha continuato nell'errore perché non ha lasciato giocare Gagliardini".

Poi sull'episodio del rosso a Suslov: "Non gli ho parlato. Avete visto cos'è successo. Fagioli? Un trend che c'è in Italia a lasciarsi andare, tanto l'arbitro fischia. Se non c'è un segnale da parte degli arbitri non si cambia". 

Gudmundsson punge Suslov, link allo store della Fiorentina per la sua maglia: "Qui è più facile..."

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