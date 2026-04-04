Parma, Cuesta: "Prendiamo questo punto, ma volevamo vincere"

"Quello che mi da soddisfazione è la prestazione, prendiamo questo punto che ci fa muovere la classifica ma ne volevamo tre. È stata una prestazione positiva, nel primo tempo siamo riusciti a gestire la palla e siamo rimasti compatti. Sapevamo che la Lazio è una squadra di livello, ma volevamo vincerla". Così Carlos Cuesta, allenatore del Parma, a DAZN commenta il pareggio contro la Lazio. "Il nostro è un processo di crescita, per me è la prima volta in questo campionato. È stato un processo di evoluzione, abbiamo dovuto capire cosa fare per essere competitivi e la squadra deve ancora crescere, per questo siamo focalizzati nel crescere ogni giorno. Dobbiamo ancora fare tanto e ora pensiamo alla prossimo contro il Napoli che è molto importante", prosegue il tecnico gialloblù. Mentre sul calcio italiano Cuesta ammette come questo sia "ricco tatticamente, ogni squadra può crearti problemi e il livello è molto alto. C'è una tendenza marcata al riferimento sull'uomo e bisogna capire in fretta quali sono le soluzioni giuste. Noi ogni giorno lo stiamo facendo meglio e anche io sto imparando molto su questo campionato", conclude.