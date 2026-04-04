Fiorentina, Vanoli: "Vittoria sporca, una delle partite più complicate"

La Fiorentina porta a casa una vittoria preziosa ma sofferta, al termine di una gara che il tecnico Paolo Vanoli non esita a definire "sporca". Nel post-partita, l'allenatore ha sottolineato le difficoltà legate alla sosta per le nazionali: "È stata una delle partite più complicate, tra assenze e rientri tardivi". Vanoli ha riconosciuto i meriti dell'Hellas Verona, capace di mettere in difficoltà i viola, soprattutto nella ripresa, dove la Fiorentina ha prodotto poco: "Nel secondo tempo abbiamo fatto un solo tiro in porta, ma queste partite vanno anche vinte così". Nonostante i tre punti rappresentino "un passo importante" nel percorso di crescita, il tecnico invita a non abbassare la guardia: "Non deve tranquillizzarci troppo, dobbiamo migliorare attraverso il gioco".