Lazio, Sarri: "Peccato per l'Italia, dovrebbe essere sempre al Mondiale"

04 Apr 2026 - 23:36
© Getty Images

© Getty Images

"Mi dispiace per l'Italia ma in questo periodo io ho altri problemi da risolvere. È un peccato perché la nostra Nazionale al mondiale dovrebbe esserci sistematicamente. Ma in questo momento non sono la persona più adatta a fare riflessioni perché ho pensato ad altro". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, a DAZN torna sulla crisi che sta vivendo il calcio italiano con la terza mancata qualificazione al Mondiale. Il tecnico, poi, si sofferma sulla ricerca del talento sottolineando come "nei vivai sicuramente c'è qualcosa da rivedere, ma un vivaio produce giocatori normali. Il talento lo produce la mamma, la vedo dura produrre talento attraverso i vivai", mentre sugli stranieri nel calcio italiano sottolinea come "noi veniamo da un Decreto Crescita in cui uno straniero costava meno di un italiano, in questi anni si è fatto un percorso al contrario. Non è facile trovare una formula per limitare la circolazione degli stranieri, sicuro ci sono aree da migliorare e ce ne sono tante", conclude.

Ultimi video

01:02
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

03:33
Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

Pellegrini: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. La Champions? Ci proveremo fino alla fine"

01:08
Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

Cremonese-Bologna 1-2: gli highlights

01:13
Pisa-Torino 0-1: gli highlights

Pisa-Torino 0-1: gli highlights

04:06
Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

02:36
Calhanoglu: "Segnale importante"

Calhanoglu: "Segnale importante"

02:35
Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

Thuram: "Siamo forti. Le critiche? Parlano troppo…"

00:28
MCH ALIENO YAMAL 5/4 MCH

Suola, tunnel ed esterno, Yamal fa impazzire Trevisani: "Fermi tutti!"

01:34
39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

39' | Gol di Simeone (Atletico Madrid-Barcellona 1-0)

01:18
42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

42' | Gol di Rashford (Atletico Madrid-Barcellona 1-1)

01:03
Cartellino rosso per Nico Gonzalez

Cartellino rosso per Nico Gonzalez

03:05
Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

01:42
87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

87' | Gol di Lewandowski (Atletico Madrid-Barcellona 1-2)

01:52:31
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

00:57
DICH SPALLETTI SU FUTURO NAZIONALE 4/4 DICH

Spalletti sulla Nazionale: "Il talento ci sarà, ma serve programmazione corretta"

01:02
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

I più visti di Calcio

DICH GRAVINA SU DIMISSIONI DICH

Gravina: "Grande amarezza, ma anche serenità, mi hanno chiesto di restare"

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

DICH GROSSO 3/04 DICH

Grosso: "Nazionale? Movimento deve provare a risollevarsi, senza caccia al colpevole"

La moviola di Bosnia-Italia

Cesari: "Giusto il rosso a Bastoni, ma manca quello a Muharemovic". E sui due tocchi di mano...

DICH TACCHINARDI SU NAZIONALE DICH

Tacchinardi: "Dimissioni di Gravina atto dovuto"

Trevisani: "Dimissioni Gattuso? Non avevo dubbi, l'ultimo dei colpevoli"

Trevisani: "Dimissioni Gattuso? Non avevo dubbi, l'ultimo dei colpevoli"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:56
L'Inter vince e Bisseck si sfoga: "Ora godo io". È una frecciata a NDicka, cos'è successo
23:42
Inter, Thuram: "Lauti mi è mancato, è il nostro capitano e dà l'esempio a tutti"
23:37
La Roma va ko, Caicedo se la ride sui social: "Molto Malen Malen"
23:34
La notte di Bastoni: l'ovazione di San Siro e l'abbraccio di Barella dopo il gol
22:48
Furia Atletico Madrid contro gli arbitri: "Quando ascoltiamo l'audio del Var proviamo solo vergogna"