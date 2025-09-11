Verona, Mosquera operato di appendicite

Sul proprio sito ufficiale l'Hellas Verona ha comunicato che "Daniel Mosquera è stato sottoposto nella mattinata di oggi, giovedì 11 settembre, a un intervento di appendicectomia in urgenza, all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. La procedura chirurgica, che si è resa necessaria per il quadro clinico sviluppatosi durante la notte scorsa, è perfettamente riuscita. Il Club ringrazia il Direttore del reparto di Chirurgia Generale, dott. Giacomo Ruffo, e il suo staff. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".