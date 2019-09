"Contro Il Milan dovremo avere la testa libera e dare il massimo. Certamente vogliamo migliorarci ancora rispetto alle prime due partite: il Milan è una squadra molto forte ma dobbiamo anzitutto credere in noi stessi. Fattore Bentegodi? Vogliamo positività e tanto calore da parte del nostro pubblico, e anche questa volta sono certo non manchera'". Queste le parole in conferenza stampa del tecnico del Verona, Ivan Juric alla vigilia della sfida al Bentegodi contro il Milan. "Stepinski sta bene fisicamente e lavora duramente. Ha voluto fortemente l'Hellas, è un attaccante molto duttile: può giocare in coppia come punta unica", ha aggiunto. "Giampaolo mi ha fatto i complimenti? Fa sempre piacere e tra di noi c'è profondo rispetto e stima".