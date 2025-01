Verona, il nuovo presidente Zanzi: "Qui possiamo avere successo"

"E' un onore tornare in Italia e da parte della proprietà, ovviamente, è un grande vanto far parte di un club e di una città con tanta storia e tanto potenziale". Così a Sky Sport, il nuovo presidente esecutivo del Verona, Italo Zanzi. "Per noi è una scelta che abbiamo studiato molto però alla fine parliamo di un club, di una città e anche di un gruppo di lavoro che ha tutti gli elementi per avere successo. La continuità per noi è importantissima, abbiamo la massima fiducia, anche in Maurizio Setti e Sean Sogliano, e per noi questa è una cosa che forse non è molto comune nel calcio però abbiamo fede in questa continuità, per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni" ha aggiunto. "Stiamo lavorando solo da quattro giorni quindi stiamo imparando ogni giorno però la fiducia e la serenità viene dal sapere che la gente qua, che lavora con noi, ha fatto un ottimo lavoro e lo continueranno a fare", ha proseguito. "Nel cda abbiamo scelto gente che ha esperienza e skill diversa, non solo per far crescere la società ma anche per aiutare tutti gli elementi del gruppo e riportare un grande Verona", ha concluso.