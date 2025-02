Verona, contro il Milan ancora fuori Serdar e Tengstedt

Allenamento mattutino a Peschiera per il Verona in vista della gara di sabato sera contro il Milan. Ancora assenti i lungodegenti Serdar e Tengstedt, mentre prosegue il recupero di Frese. Il terzino danese, operato alla cartilagine del ginocchio destro, dovrebbe tornare a marzo. In attacco, Zanetti va verso la conferma del duo composto da Sarr e Mosquera. Da valutare il recupero di Livramento, che si è bloccato per un edema al retto addominale destro nel finale della gara con il Monza. Le alternative in avanti sono poche e rappresentate soltanto dai giovani Lambourde e Ayaji. Rientra dalla squalifica Duda mentre salterà il Milan per squalifica il difensore Ghilardi.