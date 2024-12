Verona al fianco di Enpa Verona: in campo con sette cuccioli per sensibilizzare verso l'adozione di animali

L'Hellas Verona scende in campo al fianco di Enpa Verona. Per Verona-Milan, sette giocatori tra le due squadre entreranno in campo accompagnati da sette cuccioli meticci, attualmente ospiti del 'Rifugio del Cane e del Gatto' gestito da ENPA Verona. L'iniziativa, che rappresenta una prima volta assoluta per il calcio italiano, si pone come obiettivo la sensibilizzazione verso l'adozione di animali. I sette cuccioli saranno adottati a distanza dal Club, che si impegnerà a prendersi cura di loro finché non troveranno una famiglia pronta ad accoglierli.