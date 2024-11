VERONA A FIRENZE: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

Allenamento mattutino a Peschiera per il Verona che sta effettuando la preparazione in vista della trasferta di Firenze. Dopo la vittoria con la Roma Zanetti è alle prese con alcune scelte tattiche importanti. Secondo l'antico detto squadra che vince non si cambia saranno ancora Serdar e Duda sulla trequarti o ci può stare l'ipotesi di un centrocampo a tre al Franchi visto il rientro dalla squalifica di Belahyane? Spetterà a Zanetti decidere la soluzione migliore per la squadra gialloblù. A Lecce, l'allenatore scaligero aveva schierato il rodato 4-2-3-1 avanzando Serdar alle spalle di Tengstedt, con Duda e Belahyane in mezzo al campo, un esperimento che non aveva però dato i frutti sperati. Domenica pomeriggio, contro una delle squadre più in forma del campionato, Zanetti avrà nuovamente a disposizione oltre a Tchatchoua, anche il giovane mediano marocchino. Se Duda pare sempre più indispensabile per gli equilibri della squadra, Serdar di partita in partita sta nuovamente trovando la condizione migliore dopo il lungo infortunio muscolare. Difficile pensarlo in panchina.