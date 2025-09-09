Venezia, Romano Cinelli nuovo Head of Commerce del club

Il Venezia FC SpA annuncia "la nomina di Romano Cinelli nel nuovo ruolo di Head of Commerce, che coordinerà sotto un'unica regia le tre leve commerciali della Società: stadio e ticketing, sponsorship & rights, merchandising e licensing. Con l'ingresso di Cinelli, Venezia FC aggiunge una figura chiave nella struttura manageriale della Società, che negli ultimi mesi ha visto la creazione di un team italiano con forte leadership e competenze internazionali, in linea con la strategia di crescita impostata da management e dall'OpCo, che rappresenta gli azionisti". Romano Cinelli vanta una ventennale e solida esperienza nella gestione di aziende multinazionali, orientata a diversi paesi e culture.