Venezia, per il Monza si scaldano Maric e Yeboah

Nemmeno il tempo di esultare per il primo gol - decisivo - in Serie A che il Giudice sportivo lo ha fermato per un turno per l'espulsione per doppio giallo rimediata nei minuti di recupero con il Monza: Daniel Fila è il grande rimpianto di Di Francesco in vista dello spareggio salvezza, tra le due penultime della classifica, nel pomeriggio di Pasqua, tra il suo Venezia e l'Empoli. Non mancano le alternative. La prima è Maric, che ha il medesimo ruolo e movimenti simili al giovane attaccante ceco. Meno probabile rivedere titolare Gytkjaer: con i brianzoli ha sprecato un'occasione. Tornerà a essere bomber di scorta, buono per il quarto d'ora finale. Accanto a Oristanio, possibile venga schierato anche Yeboah, sempre in cerca della prima realizzazione stagionale. Per il resto, il recupero di Sverko amplia le scelte in difesa - reparto sempre più ermetico: sole tre reti subite nelle ultime sette gare, affrontando colossi come Napoli, Atalanta, Lazio e Bologna - e quello di Duncan regala esperienza a centrocampo. A testimonianza della delicatezza del match, fischierà l'internazionale Davide Massa, che ha diretto ben 215 gare di A.