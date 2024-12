Venezia, per il Como out Duncan e Yeboah

Per la sfida cruciale per la salvezza, con il Como, nel tardo pomeriggio dell'Immacolata, Di Francesco dovrà fare a meno di Alfred Duncan. Il centrocampista, in seguito all'infortunio occorso durante la partita con il Bologna, ha rimediato una lesione muscolare di basso grado del soleo: sarà rivalutato con nuovi esami tra due settimane. Marcherà visita anche John Yeboah, anch'egli uscito anzitempo nella stessa partita: ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente, ma al momento c'è pessimismo. Sono in via di miglioramento le condizioni di Zampano, operato alla mano: con un apposito tutore, si spera di poterlo recuperare. Quanto alla formazione, è ancora in alto mare, salvo l'attacco che poggerà ancora su Oristanio e Pohjanpalo. L'obiettivo è quello di raccogliere i tre punti e raggiungere i lariani in classifica, dopo le due dolorose sconfitte interne consecutive nelle sfide salvezza con Parma e Lecce.