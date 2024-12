Venezia, ds Antonelli: "Parlo io, squadra e allenatore si concentrino sul Como"

"Ho letto di 4-5 allenatori pronti a sostituire Di Francesco. Mi chiedo: chi li ha contattati? Io no di sicuro. Questa comunicazione non fa bene al Venezia. La gara col Como è decisiva per il mister? Io penso che bisogna andare avanti nel nostro percorso". Lo ha detto il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, che si è presentato in conferenza stampa al posto del suo allenatore. "Oggi ho ritenuto di essere presente io per fare un punto sul Venezia e sul campionato, sul percorso che stiamo facendo, che per me è iniziato a gennaio 2023 - ha aggiunto -. Preferisco che mister e squadra si concentrino sulla gara con il Como".