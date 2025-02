Venezia, Di Francesco: "Sono arrabbiato, meritavamo la vittoria"

Dopo il pari in bianco con la Lazio, Eusebio Di Francesco mastica amaro. "Sono arrabbiato. Penso abbiate visto la partita, se qualcuno meritava la vittoria, eravamo noi - ha spiegato il tecnico del Venezia -. Ci sono demeriti, ma anche la buona sorte che non ci ha aiutato". "Credo che anche i ragazzi siano dispiaciuti. Abbiamo giocatori nuovi, altri che arrivano dalla Serie C, ma stiamo crescendo - ha aggiunto -. La possibilità di fare 5 cambi deve essere un vantaggio e non uno svantaggio e oggi lo è stato. Mi è piaciuta la continuità". "Sta a noi scrivere una storia differente, i giudizi è normale che ci siano - ha proseguito -. A Genova abbiamo preso gol dopo il 65 credo, ma senza grandi occasioni prima. C'è tanto lavoro dietro, stiamo crescendo". "Maric? Deve essere un'arma per noi è arrivato a gennaio per aiutarci. Poi certo i portieri devono parare e gli attaccanti fare gol", ha concluso Di Francesco.