Venezia, Di Francesco: "Prestazione di altissimo livello, con questo atteggiamento..."

"Abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello, c'è stata determinazione e l'atteggiamento giusto per affrontare una squadra di livello come il Napoli. Ci è mancata un po' di lucidità nel concretizzare le occasioni". Eusebio Di Francesco applaude il suo Venezia dopo lo 0-0 casalingo contro gli azzurri. "La classifica? Non guardiamo indietro. Con questo atteggiamento metteremo in difficoltà molte squadre". Sulla prestazione di Radu: "Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, è anche merito nostro. Era stato messo in disparte, ma si vede la grande maturità e consapevolezza nei propri mezzi".