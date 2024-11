VENEZIA, DI FRANCESCO: "GIAMPAOLO UN AMICO, SERVE CONCRETIZZARE"

Sono state due settimane di lavoro con meno ragazzi del solito, tanti erano in nazionale. Giocare di lunedì ci ha tuttavia permesso di integrare più giocatori possibile. Guardiamo le cose da migliorare e quelle che hanno funzionato. Dobbiamo crescere nel concretizzare le situazioni pericolose che creiamo quando abbiamo dominio della partita. Carattere e determinazione, cattiveria: tutti aspetti sui quali lavoriamo". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, alla vigilia del posticipo con il Lecce. "La sconfitta contro il Parma brucia ancora - ha ammesso il tecnico dei lagunari -, dobbiamo essere incavolati, è mancata un po' di malizia, per esempio sul gol subito. Per come si era messa la partita, è una sconfitta che ha fatto male e che deve darci motivazione. Il Lecce? Giampaolo è un amico".