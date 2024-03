Vendita Milan, il Tribunale di Milano respinge per la terza volta una vertenza di Blue Skye contro Elliott

© Getty Images

Lo scontro tra il fondo Elliott e gli ex soci di Blue Skye riguardante la cessione del Milan a RedBird non sembra esser ancora giunto al termine. La società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo avrebbe perso per la terza volta una vertenza avanzata nei confronti del colosso statunitense subendo così la condanna al pagamento delle spese legali. Blue Skye che era socio di Elliott con il 4,27% di Project RedBlack, la società che controllava il 100% di Rossoneri Sport Investment, e che a sua volta controllava il Milan; non è riuscita ad avere successo negli undici contenziosi portati avanti fra Italia, Lussemburgo e USA, definiti da parte di Elliott come "frivoli e vessatori".