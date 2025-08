Var spiegato ai tifosi: gli arbitri di A e B si allenano per la novità della prossima stagione

Non è una novità assoluta per il calcio mondiale ma il Var spiegato ai tifosi dagli arbitri attraverso un microfono, procedura che ha debuttato ufficialmente nel Mondiale per Club, ora sarà realtà anche in Italia a partire dalla prima giornata del prossimo campionato. Per questo, nel ritiro dei direttori di gara di Serie A e B a Cascia, il campo da gioco viene sonorizzato da grandi casse, quelle da concerto per intenderci, per consentire agli arbitri di esercitarsi a parlare in pubblico ascoltando la propria voce e studiare modalità e tempi della nuova procedura.