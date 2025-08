Rocchi, la svolta è epocale: "Gli arbitri spiegheranno allo stadio le decisioni del Var"

"Ci prepareremo a fondo - ha detto Rocchi - soprattutto dal punto di vista comunicativo. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico". "Non esiste un tempo massimo per gli announcement in campo - ha spiegato il designatore - perché ogni arbitro ha il suo stile, il suo linguaggio e i suoi tempi di reazione". "Dobbiamo ancora lavorare per uniformare il contenuto delle spiegazioni, ma non metteremo limiti rigidi: conterà soprattutto la qualità della comunicazione", ha detto Rocchi.