Valore del brand: Juve fuori dalla top-ten, ma prima in Italia

Non soltanto il nono Scudetto consecutivo sul campo, la Juventus si conferma padrona assoluta in Italia anche per quanto riguarda il valore del suo brand. E' quanto emerge da uno studio pubblicato dalla società specializzata Brand Finance, in cui viene stilata la classifica dei club calcistici a livello mondiale in base al valore del brand. Le prime tre posizioni sono occupate ormai stabilmente da Real Madrid, Barcellona e Manchester United con valori a cavallo del miliardo e mezzo di dollari.