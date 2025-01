Valencia-Real Madrid: la Liga denuncia alla Federazione Spagnola una serie di cori offensivi

La Liga ha presentato una denuncia al Comitato delle Competizioni della Real Federación Española de Fútbol (RFEF) e alla Commissione Antiviolenza in seguito ai cori espressi dai tifosi del Valencia nella sfida contro il Real Madrid. Secondo il rapporto, i cori, intonati da un gruppo di tifosi locali, contenevano espressioni insultanti e intolleranti, manifestando comportamenti che violano il codice disciplinare della RFEF e la legislazione contro la violenza, il razzismo e la xenofobia nel calcio. Il rapporto dettaglia dieci momenti specifici in cui questi cori sono stati cantati in modo coordinato, in particolare dalla zona della Grada Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes. Alcuni dei cori più gravi includono frasi come "Madridista, hijo de puta, su puta madre por el culo lo disfruta" al minuto 11 e "Puta Real Madrid" ripetuto più volte, tra cui nei minuti 52 e 64. Altri cori, come "Salta, salta pequeño canguro, a los madridistas que le den por el culo", sono stati cantati in diverse fasi della partita.